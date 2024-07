V Ljubljani v obnovi še odsek Čufarjeve med Resljevo in Kotnikovo

Ljubljana, 12. julija - Mestna občina Ljubljana nadaljuje obnovo Čufarjeve ulice v središču mesta. Po lanski obnovi odseka med Miklošičevo in Resljevo cesto se je ta teden začela obnova še odseka med Resljevo cesto in Kotnikovo ulico. Dela bodo potekala predvidoma do septembra 2025.