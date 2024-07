V naravo izpustili pet alpskih kozorogov iz ljubljanskega živalskega vrta

Ljubljana, 12. julija - Ljubljanski živalski vrt se je pridružil mednarodnemu naravovarstvenemu projektu in tako prvič v zgodovini v naravo izpustil potomce svojih živali. Z namenom povečanja obstoječe populacije alpskih kozorogov so v avstrijsko gorovje Visoke Ture iz ZOO Ljubljana izpustili samca in štiri samice alpskega kozoroga, so sporočili.