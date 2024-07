Onkološki bolniki v največji hrvaški bolnišnici skoraj dva tedna brez obsevanj

Zagreb, 12. julija - Onkološki bolniki po junijskem kibernetičnem napadu na zagrebški klinični center (KBC Zagreb) dva tedna niso mogli na obsevanja, so danes potrdili v največji hrvaški bolnišnici. Pojasnili so, da so obsevali samo najhujše bolnike, ter za prihodnje dni napovedali delo v treh izmenah in ob koncih tedna.