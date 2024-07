Nasilnež, ki se je v Trebnjem znašal nad partnerko, v priporu

Trebnje, 12. julija - Policisti so na območju Trebnjega pridržali 21-letnega nasilneža, ki je pretepal partnerko. Nad mlajšo žensko je dlje časa izvajal psihično in fizično nasilje, v torek pa je zaradi poškodb pristala v bolnišnici. Nasilneža so privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj po zaslišanju odredil pripor.