Mors podpisal pismo o nameri glede nakupa francoske oborožitve

Ljubljana/Pariz, 12. julija - Ministrstvo za obrambo je danes s francoskim obrambnim ministrstvom podpisalo pismo o nameri glede evropskih skupnih javnih naročil topniških oborožitvenih sistemov caesar in sistemom zračne obrambe mistral, so sporočil z Morsa. S tem se bodo začeli postopki za morebitno nabavo in uvedbo teh sistemov v Slovensko vojsko.