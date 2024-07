Ozaveščanje o cestnoprometnih pravilih se po navedbah policije dviga, a počasi

Ljubljana, 26. julija - Policisti so lani v primerjavi z letom prej zabeležili več prehitrih voznikov na avtocestah in hitrih cestah, nekaj manj pa v naseljih, vožnje pod vplivom alkohola in brez varnostnega pasu ter telefoniranja med vožnjo. Vodja sektorja prometne policije Ivan Kapun meni, da se ozaveščenost o cestnoprometnih pravilih dviga, a časa za evforijo ni.