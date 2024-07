Bruselj omrežju X očita kršenja akta o digitalnih storitvah

Bruselj, 12. julija - Družbeno omrežje X krši pravila evropskega akta o digitalnih storitvah, ocenjuje Evropska komisija. Družbenemu omrežju očitajo zavajanje uporabnikov in netransparentnost glede oglaševanja, prav tako pa je med očitki to, da raziskovalcem ne omogoča dostopa do javnih podatkov, so danes sporočili iz Bruslja.