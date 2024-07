V Gornji Radgoni se začenja Festival RAP

Gornja Radgona, 12. julija - S koncertom Rudija Bučarja in Martin Rošer Tria se bo na gornjeradgonskem Trgu svobode pred Mladinskim centrom nocoj začel festival Radgonsko poletje. Do 16. avgusta bodo petkove večere v mestu tik od Muri popestrili glasbeniki s šestimi koncerti, so za STA povedali organizatorji festivala. Pripravljata ga občina in Kultprotur.