Ljubljanska borza: Indeks dopoldne dviguje predvsem Krka

Ljubljana, 12. julija - Trgovanje na Ljubljanski borzi je v dopoldanskem delu zadnjega trgovalnega dne v tednu obarvano zeleno. Indeks je ob 11.30 pridobival nekaj manj kot tretjino odstotka. Najbolj prometne so delnice Krke in NLB. Oboje se dražijo, po četrtkovi odločitvi o novi rekordni dividendi in objavi spodbudnih poslovnih izidov pridobiva predvsem tečaj Krkinih.