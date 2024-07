Kitajska trgovina junija z večjim izvozom, manjšim uvozom

Peking, 12. julija - Kitajski izvoz je bil junija v medletni primerjavi večji za 8,6 odstotka, s čimer je presegel napovedi analitikov, ki so sodelovali v raziskavi ameriškega medija Bloomberg. Ti so napovedovali osemodstotno rast. Medtem pa se je uvoz nepričakovano zmanjšal za 2,3 odstotka, potem ko so analitiki pričakovali 2,5-odstotno povečanje.