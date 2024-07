Pobuda za vpis dunajskih stojnic s klobasami na Unescov seznam

Dunaj, 13. julija - Dunajski dečki, kultura kavarn in valček so na Unescovem seznamu nesnovne kulturne dediščine že nekaj let, zato se sprašujejo, ali bi lahko naslednja dunajska znamenitost na seznamu postale stojnice s klobasami, imenovane würstelstandi. Pobudi za vpis na seznam svetovne kulturne dediščine se je pridružil dunajski župan Michael Ludwig.