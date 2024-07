ZDA ne bodo vrnile pomola na obalo Gaze

Washington/Gaza, 12. julija - ZDA na obalo Gaze ne bodo vrnile pomola za dostavo humanitarne pomoči, ki so ga sredi junija po manj kot mesecu delovanja odstranili zaradi slabega vremena, so v četrtek sporočili iz Washingtona. Pomol, ki je le malo pomagal pri omejevanju humanitarne krize, bo do nadaljnjega v izraelskem pristanišču Ašdod, poročajo tuje tiskovne agencije.