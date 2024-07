Novomeška občina v drugo fazo prenove Vavpotičeve ulice

Novo mesto, 12. julija - Novomeška občina načrtuje drugo fazo ureditve Vavpotičeve ulice, od tiskarne do križišča z ulico Bršljin. Dela bo izvajalo podjetje KOP Brežice. Pogodbo o tem sta v četrtek podpisala župan občine Gregor Macedoni in direktor podjetja Dejan Bibič, so sporočili iz občine.