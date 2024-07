Ministrica Vrečko podpisala Ljubljansko deklaracijo Otrok in ples

Ljubljana, 12. julija - V sklopu mednarodne konference Dance and the Child International "Jaz - Telo, Jaz - Ples", ki je ta teden potekala Ljubljani, je ministrica za kulturo Asta Vrečko podpisala Ljubljansko deklaracijo Otrok in ples. Deklaracija poudarja pomembnost plesne pedagogike, in spodbuja zagotavljanje ustvarjalnih okolij ter umetniško delovanje.