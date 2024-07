Tedenski pregled - Slovenija od 12. do 18. 7.

Ljubljana, 19. julija - Vlada in sindikati javnega sektorja so uskladili nekaj ključnih zadev, na pogajanjih z zdravniki pa pol leta po začetku stavke ni napredka. Ekonomsko-socialni svet se je lotil izhodišč za pokojninsko reformo. Na Krasu je dve leti po katastrofalni ognjeni stihiji znova izbruhnil večji požar, pri gašenju pa so prvič uporabili novi letali air tractor.