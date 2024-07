V rudarski nesreči na Poljskem en mrtev, enega še iščejo

Katovice, 12. julija - V rudarski nesreči v kraju Rydultowy na jugu Poljske je v četrtek umrl rudar, še enega pa pogrešajo, so sporočili iz podjetja, ki upravlja z rudnikom premoga. Do nesreče je prišlo ob potresnem sunku v jutranjih urah. V reševalni akciji, ki je sledila, so na varno spravili 76 od skupno 78 rudarjev, poroča poljska tiskovna agencija PAP.