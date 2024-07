Po mnenju kolegov iz drugih članic Nata Biden še vedno vitalen

Washington, 12. julija - Voditelji članic Nata so zadovoljni z organizacijo vrha v Washingtonu, ki ga je gostil ameriški predsednik Joe Biden. Spričo številnih ugibanj o njegovem zdravstvenem stanju so Bidnovi kolegi iz drugih članic, med njimi Francije, Italije in Velike Britanije, ocenili, da je še vedno vitalen.