Newyorške borze končale neenotno

New York, 11. julija - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili neenotno. Potem ko sta indeksa S&P 500 in Nasdaq v sredo dosegla rekordne vrednosti, sta današnje trgovanje zaključila v rdečem, indeks Dow Jones pa je malenkost pridobil. Dobre novice o inflaciji v ZDA so medtem spodbudile vlagatelje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.