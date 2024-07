V prometni nesreči umrl voznik osebnega avtomobila

Križevci, 11. julija - V prometni nesreči v naselju Stara Nova vas je umrl 67-letni voznik osebnega avtomobila, so sporočili s Policijske uprave (PU) Murska Sobota. V nesreči sta bili udeleženi dve osebni vozili, do nje pa je prišlo, ko je 67-letnik med vožnjo v ovinku zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v voznico osebnega avtomobila.