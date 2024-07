Zadnja etapa pred Pireneji z Rogličem ali brez?

Pau, 12. julija - Pred kolesarji na dirki po Franciji je 13. etapa, ki jih bo popeljala od Agena do Pauja (163,5 kilometra) ob vznožju Pirenejev. Za zdaj še ni jasno, ali bo etapo začel slovenski as Primož Roglič, ki je dan prej grdo padel in izgubil skoraj dve minuti in pol v primerjavi z vodilnim na dirki, rojakom Tadejem Pogačarjem.