Poslanci letos na 23 sejah zasedali več kot 240 ur, sprejeli 51 zakonov

pripravila Lara Draškovič

Ljubljana, 14. julija - DZ je od 1. januarja do 11. julija letos zasedal na sedmih rednih in 16 izrednih sejah. Redne seje so potekale 25 dni, izredne pa 17. Poslanci so skupaj zasedali dobrih 248 ur, od tega 165 ur na rednih sejah. Sprejeli so 51 zakonov.