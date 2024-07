Evropske borze v zelenem; dražja nafta in evro

London/Frankfurt/Pariz, 11. julija - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes zvišali. Vlagatelji so pozdravili najnovejše inflacijske podatke v ZDA, ki so okrepili pričakovanja, da bo ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed) začela nižati obrestne mere. Nafta se je podražila, tečaj evra se je okrepil.