ZDA z novimi sankcijami proti izraelskim naselbinam na Zahodnem bregu

Washington, 11. julija - Ameriška vlada je danes v povezavi z izraelskimi naselbinami na Zahodnem bregu in nasiljem Izraelcev sprejela nove sankcije. Te so med drugim usmerjene proti štirim nezakonitim postojankam. Nedavno napoved Izraela o novih legalizacijah naselbin so obsodili tudi zunanji ministri držav G7.