Odbor DZ prikimal predlogu novele interventnega zakona po poplavah

Ljubljana, 11. julija - Odbor DZ za infrastrukturo je podprl predlog novele zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic katastrofalne ujme iz avgusta lani. Glavne predlagane spremembe se nanašajo na prenos dela nalog za upravljanje nepremičnin za odstranitev in graditev nadomestitvenih objektov na državno družbo DSU, do česar so bili v opoziciji precej kritični.