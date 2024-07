Zdravniki stavkajo že skoraj šest mesecev

pripravil Domen Anderle

Ljubljana, 13. julija - V ponedeljek bo minilo pol leta od začetka stavke Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides, ki med drugim zahteva dvig plač za starejše zdravnike. Pogajanja med stranema še vedno potekajo, informacij tem, kako daleč so, pa strani ne dajeta. V Fidesu so nezadovoljni, saj da je sprememba zakonodaje skoraj popolnoma onemogočila stavko.