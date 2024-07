Slovenski olimpijci in paraolimpijci pozdravili javnost v Kopru

Koper, 11. julija - Slovenski javnosti se je danes v Kopru na Ukmarjevem trgu prvič po zadnjih dveh olimpijskih igrah, ki so potekale v času koronskih omejitev, tokrat v sproščenem vzdušju uradno predstavila večina športnic in športnikov, ki bo svojo državo zastopala na olimpijskih in paraolimpijskih igrah v Parizu.