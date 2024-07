V Križankah razstava mednarodne likovne kolonije

Ljubljana, 12. julija - V sklopu Ljubljana Festivala danes ob 12. uri v Viteški dvorani Križank odpirajo razstavo XXVII. Mednarodne likovne kolonije, ki je potekala od 5. julija. Selektor Tomo Vran je tudi letos povabil osem likovnih umetnikov - štirje akademski slikarji in slikarke so iz Slovenije, drugi prihajajo iz Češke, Kitajske, Severne Makedonije in Turčije.