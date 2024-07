Pomurske mlekarne zaradi pomanjkanja mleka lani nekoliko za načrtom

Murska Sobota, 14. julija - Pomurske mlekarne, ki so že nekaj let v lasti avstralskega poslovneža slovenskih korenin Anthonyja Tomažina, so lani prihodke v primerjavi z letom prej povišale za tri odstotke na skoraj 51 milijonov evrov. Kot je prvi mož podjetja Tomažin zapisal v letnem poročilu, načrtovane desetodstotne rasti niso dosegli zaradi pomanjkanja osnovne surovine.