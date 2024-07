Raper Challe Salle v novem komadu Tata tudi o ostrem sporu z Zlatkom

Ljubljana, 11. julija - Dva tedna po obtožbi zaradi spolnega nadlegovanja mladoletnic in izidu Zlatkove pesmi Klepc laže se raper Challe Salle, s pravim imenom Saša Petrović, sooča s številnimi očitki in kritikami. Danes je izdal pesem z naslovom Tata, v kateri je med vrsticami zaznati direktno kritiko do glasbenega rivala.