Pogrešana mladoletnica iz Lokarij pri Šentjurju

Šentjur, 10. julija - Od ponedeljka pogrešajo mladoletno Julijo Senica iz Lokarij pri Šentjurju, so sporočili s Policijske uprave Celje. Pogrešana je visoka okoli 165 centimetrov, srednje postave in ima dolge rjave lase. Ko so jo nazadnje opazili, je nosila kratke črne hlače in črno majico, obute pa je imela bele nogavice in črne natikače.