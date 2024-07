Kultni album skupine Bijelo dugme v novi zvočni preobleki

Zagreb, 12. julija - Hrvaška založba Croatia Records je 45 let po prvi izdaji ponovno izdala album skupine Bijelo dugme Bitanga i princeza. Četrti, najambicioznejši in po mnenju mnogih najboljši album zasedbe prihaja v novi zvočni preobleki in z necenzurirano naslovnico, dostopen pa je tudi na digitalnih platformah, so sporočili iz Croatia Records.