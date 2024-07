Pogrešan 57-letnik iz naselja Volče v Tolminu

Tolmin, 9. julija - Od srede pogrešajo 57-letnega Bojana Velikonjo iz naselja Volče v Tolminu, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Pogrešani je visok okoli 180 centimetrov, suhe postave in plešast. Nazadnje so ga opazili v ponedeljek na avtobusni postaji v Tolminu, nosil je rdečo kratko majico, črne hlače in kapo, obut pa je bil v črne čevlje.