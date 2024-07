Aktivisti Greenepacea Slovenija pristojne pozvali k ratifikaciji sporazuma ZN o oceanih

Ljubljana, 9. julija - Aktivisti Greenpeacea Slovenija so zunanjo ministrico Tanjo Fajon in predsednika vlade Roberta Goloba danes pozvali k sprožitvi procesa ratifikacije sporazuma ZN o oceanih, ki ga je Slovenija podpisala septembra lani. Ob tem so v Ljubljani napihnili ogromno hobotnico, ki simbolno opozarja na problematiko zaščite oceanov.