Pogrešana mladoletnica iz Ljubljane

Ljubljana, 6. julija - Svojci od četrtka pogrešajo mladoletno Tjašo Rudolf iz Ljubljane. Visoka je okoli 160 centimetrov, suhe postave, ima rjave oči in dolge rjave lase. Kako je bila oblečena ob odhodu z doma ni znano, ima pa pri sebi manjšo modro potovalko in je obuta v bele čevlje, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.