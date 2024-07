Obvoznico Železniki po nepooblaščeni sprostitvi prometa ponovno zaprli

Ljubljana, 4. julija - Potem ko je Občina Železniki minuli konec sprostila promet po še ne dokončani obvoznici, so pristojni cesto ponovno zaprli. Projekt nima ne komisijskega ne tehničnega pregleda, kot tudi ne dovoljenja za predajo ceste v promet oziroma uporabo ceste. S tem dejanjem so lahko ogrožena življenja ter varnost voznikov in krajanov, so jasni na direkciji.