Poslanci na oddih, jeseni nadaljevanje prizadevanj za strukturne reforme

piše Lara Draškovič

Ljubljana, 14. julija - Poslanci odhajajo na počitnice, poslanske klopi bodo predvidoma do jeseni samevale. Po poletnem oddihu pa bo morala vladna koalicija zagristi v delo in se posvetiti zakonskih predlogom za uresničitev obljubljenih reform. Čaka jih tudi zakonsko urejanje vprašanj, za katere so na posvetovalnih referendumih dobili večinsko podporo volivcev.