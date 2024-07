Pogrešan je mladoletnik iz Celja

Celje, 3. julija - Od torka pogrešajo mladoletnega Domna Marota iz Celja. Pogrešani je visok okoli 170 centimetrov, vitke postave in ima kratke črne lase. Ko so ga nazadnje videli, je bil oblečen v temne kratke hlače, temnejši pulover in obut v rdeče športne copate, so sporočili s Policijske uprave Celje.