Pelister premagal Wislo, tesna zmaga Nantesa

Ljubljana, 4. decembra - Rokometaši so danes začeli 10. krog lige prvakov. V dvoboju Eurofarma Pelisterja in Wisle Plock, kjer igra veliko Slovencev, so na koncu zmagali domači z 21:18, Domen Tajnik je dosegel štiri gole za zmagovalce, Miha Zarabec pa šest za poražence. Nantes Roka Ovnička in Mateja Gabra je z 29:28 premagal Magdeburg.