Pogrešan 30-letni državljan Bosne in Hercegovine iz Šoštanja

Šoštanj, 28. junija - Od ponedeljka pogrešajo 30-letnega Emraha Hodžića, državljana Bosne in Hercegovine, ki začasno biva v Šoštanju. Visok je okoli 170 centimetrov, ima svetle lase in svetlo brado. Pogrešanega so nazadnje videli v ponedeljek okoli poldneva na avtobusni postaji v Velenju, ko se je z avtobusom odpeljal v Bosno in Hercegovino, so sporočili s PU Celje.