Izkoristi počitnice: Kam v Sloveniji po strašljivo dogodivščino?

pripravila Zala Kramperšek

Ljubljana, 13. avgusta - Tudi v Sloveniji ne manjka krajev, kjer lahko ljubitelji zgodovine, strašljivih zgodb in legend poiščejo srhljivo izkušnjo, najbolj zanimivi deli slovenske pokrajine pa so največkrat zaviti v tančico skrivnosti. Tako za mlajše kot starejše torej ne manjka priložnosti za izlete, ki vključujejo duhove in grozljive zgodbe iz temačnega srednjega veka.