SOS za vode: Kolpa še vedno ena najčistejših rek, je pa treba ukrepati

pripravil Aleš Kocjan

Črnomelj/Metlika, 19. julija - Reka Kolpa še vedno velja za eno od najbolje naravno ohranjenih rek v državi, se pa njeno stanje zaradi urbanizacije, turizma in podnebnih sprememb poslabšuje. Zato je nujno začeti urejati čiščenje odpadnih voda in najti dogovor o enovitem lokalnem, državnem in meddržavnem pristopu upravljanja reke, pravijo na zavodu za varstvo narave.