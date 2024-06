Izredne vremenske razmere v ZDA ne popuščajo

New York, 24. junija - Po večjem delu Združenih držav Amerike se nadaljuje vročinski val, ki se je začel še pred uradnim začetkom poletja. Območje srednjega zahoda ZDA so medtem konec tedna prizadeli veliki nalivi in poplave. Izredno toplo vreme se bo po napovedih vremenoslovcev nadaljevalo, poročajo ameriški mediji.