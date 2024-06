Ministrstvo od jeseni s prenovljeno strategijo promocije lokalnega mleka in mesa

Ljubljana, 21. junija - Člani sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov so se na četrtkovi seji podrobno seznanili s prenovljeno komunikacijsko strategijo za promocijo lokalnega mleka in mesa. Promocijske kampanje bodo od jeseni imele bolj živahen in energičen slog in ton komuniciranja, so sporočili s kmetijskega ministrstva.