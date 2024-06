Sindikat delavcev prometa zaradi potez vodstva Pošte k ukrepanju poziva državo

Ljubljana, 20. junija - Sindikat delavcev prometa in zvez je kritičen do potez vodstva Pošte Slovenije, ki da družbo usmerja na napačno smer razvoja. Očita mu tudi neodzivnost na njihove zahteve, zato so se danes obrnili na Slovenski državnih holding, premierja in pristojni ministrstvi ter jih pozvali, naj ukrepajo v dobro družbe, zaposlenih in države.