Britanski laburisti na poti do zgodovinske zmage, konservativci v novi aferi

London, 20. junija - Britanski laburisti so glede na zadnje ankete na poti do največjega števila poslanskih sedežev doslej, medtem ko trenutno vladajoči konservativci morda ne bodo mogli ubežati doslej najhujšemu porazu. Obenem so se sredi kampanje zapletli v nov škandal, povezan s stavami na datum volitev. Obstaja namreč sum zlorabe notranjih informacij.