Pogrešana mladoletnica iz Ljubljane

Ljubljana, 18. junija - Svojci pogrešajo 16-letno Justino Dobre iz Ljubljane. Pogrešana je visoka okoli 170 centimetrov, suhe postave, dolgih rjavih skodranih las in rjavih oči. Nosi jeans hlače in jakno, obuta je v črne čevlje. Obstaja možnost, da se nahaja na območju mesta Ljubljana, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.