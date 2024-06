Pogrešan 78-letnik iz Škofje Loke

Škofja Loka, 17. junija - Svojci od zjutraj pogrešajo 78-letnega Dragotina Peternelja iz Podlubnika, občina Škofja Loka. Nazadnje je bil viden nekaj pred 8. uro v naselju Trnje. Pogrešani je visok okoli 170 centimetrov, suhe postave in brez las. Oblečen je v bež kratko majico, sivo jakno, temno modre hlače in obut v črne pohodniške čevlje, so sporočili s PP Škofja Loka.