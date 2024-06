Banke v štirih mesecih s 310 milijonov evrov čistega dobička

Ljubljana, 17. junija - Banke so od januarja do aprila ustvarile 310,2 milijona evrov čistega dobička, kar je 56,8 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Povečanje dobička je predvsem rezultat povečanja neto dohodka, zlasti neto obresti. Nadaljujejo se zelo ugodne razmere za poslovanje bank, so zapisali v Banki Slovenije.