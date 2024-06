Na sobotni paradi ponosa odvrgli solzivec in metali jajca

Ljubljana, 16. junija - Policisti so na sobotni paradi ponosa v Ljubljani obravnavali primer, ko je posameznik v prepiru zoper nekoga uporabil solzivec, nekoga drugega pa so polili z vodo in vanj metali jajca. Šlo je za posamične dogodke pred začetkom shoda, med shodom pa so zaznali nekaj posameznikov, ki so izražali nasprotna mnenja, so sporočili s PU Ljubljana.