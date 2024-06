Ob letošnji paradi poziv k strpnosti in podpori

Ljubljana, 15. junija - Ministra za delo in za solidarno prihodnost Luka Mesec in Simon Maljevac sta ob letošnjem festivalu parada ponosa, ki se popoldne zaključuje s paradno povorko po ljubljanskih ulicah, pozvala k strpnosti in podpori skupnosti. Vsaka manjšina jo potrebuje, je dejal Maljevac, Mesec pa je pozval, naj bo ta parada parada ljubezni.